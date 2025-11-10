Antes del inicio de la Maratón de los Andes 2025, un singular momento llamó la atención de los asistentes: decenas de corredores realizaron su calentamiento bailando carnavales, Santiago y otros ritmos tradicionales. Entre música y pasos festivos, la previa de la competencia adoptó un ambiente alegre que resaltó la identidad cultural de la región.

El momento, captado por asistentes y participantes, fue celebrado por cientos de usuarios que destacaron el orgullo por las danzas locales y la energía que los corredores mostraron antes de enfrentar los más de 42 kilómetros de recorrido.

En la categoría femenina, la huancavelicana Yovana De la Cruz Capani protagonizó el cierre más emocionante de la jornada. Tras una dura disputa con Gladys Tejeda. En varones, Cristhian Pacheco Mendoza consolidó su regreso con una actuación sólida, logrando su pentacampeonato en esta tradicional competencia.