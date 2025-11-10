Luego sus suspender su participación por un año en la Marathon Internacional de Los Andes, Cristhian Pacheco Mendoza, volvió este 2025 y lo hizo por todo lo alto, obteniendo gran ventaja a los favoritos como Walter Nina, de Puno; el campeón del 2024, Frank Luján, de Huancavelica; Alejandro Alania Aira, de Pasco y el ecuatoriano Fernando Moreno.

El menor de los hermanos Pacheco, desde el punto de partida se colocó en el primer pelotón y desde el kilómetro 18 empezó a despuntarse.

Pasada la media maratón en la provincia de Concepción, el correr de Cristhian fue en solitario hasta llegar a la meta, consolidándose una vez más como el mejor de esta competencia con un tiempo de 2h:17m:47s y llegando al pentacampeonato, ya que mantiene sus victorias de manera consecutiva de los años 2018, 2019, 2022 y 2023.

“Feliz de ganar un año más acá en mi casa, Huancayo. Como deportista, me siento más feliz por que arrastraba una lesión de las olimpiadas de París, que me tuvo como 10 meses a un año sin participar en competencias. Hemos vuelto con un buen pie, recuperado de la lesión y a seguir entrenado. Este 2025 cierro mi participación con la Marathon Internacional de Los Andes y el 2026 buscaremos marca para los Juegos Panamericano de Lima 2027”, mencionó el deportista olímpico.

También fue consultado sobre la falta de una pista atlética adecuada para los atletas que han traído lauros a la región y al país.

“Hemos tenido reuniones, pero no hay resultados. Pensarán que los deportistas somos tontos que nos pasean. Pedimos a las autoridades que cumplan su palabra, los deportistas necesitamos esta pista atlética para poder entrenar y mejorar y traer más medallas y lauros al país”, indicó

En varones completaron el podio de 5: Frank Lujan Sánchez, Julio Alania, Fernando Moreno de Ecuador y Daverso Ramos.

