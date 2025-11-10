El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el Aviso de Corto Plazo N.° 313-2025, en el que advierte la posible activación de quebradas en zonas altas de la provincia de Yauli–La Oroya, debido a las lluvias registradas en los últimos siete días y a la alta susceptibilidad a movimientos en masa en la zona.

De acuerdo con el pronóstico, los distritos de Marcapomacocha y Carhuacayán, ubicados sobre los 4 000 m s. n. m. y en el límite entre Junín y la provincia limeña de Canta, presentan condiciones propicias para la ocurrencia de huaycos, flujos de agua y deslizamientos rápidos en quebradas y cuencas pequeñas. Estos eventos podrían generar bloqueos de carreteras y aislamiento temporal de comunidades.

La alerta se emite en un contexto de prevención, considerando los recientes deslizamientos registrados entre Tarma y Chanchamayo, y busca que las autoridades adopten medidas inmediatas.

Senamhi recomienda a los gobiernos locales revisar sus procedimientos de emergencia, reprogramar actividades en zonas expuestas, y fortalecer la protección de viviendas y bienes.

A la fecha, las municipalidades de la provincia han ejecutado S/ 3 258 581 en acciones de reducción de vulnerabilidad y atención de desastres; sin embargo, se insta a mantener vigilancia permanente ante el incremento de las precipitaciones.