Un total de 210 cédulas de votación previamente marcadas fueron encontradas en un aula de la Institución Educativa José Olaya, días después de haberse realizado las Elecciones Generales del pasado 12 de abril.

El hallazgo ocurrió este 20 de abril, cuando personal del plantel detectó el material electoral oculto dentro de una mesa del aula de segundo grado “A” de secundaria, según informó la directora Ivon López Terri.

Tras conocerse el hecho, representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional acudieron al colegio para realizar las diligencias correspondientes. Durante la intervención se levantó un acta y se procedió al lacrado de las 210 cédulas halladas.

La directora señaló que no se encontraron más cédulas en otros ambientes del colegio, aunque también se ubicó una caja con documentos como padrones y resúmenes electorales aparentemente en desuso.

Asimismo, explicó que la demora en detectar el material se debió a que la semana posterior a las elecciones no se desarrollaron clases con normalidad. Las autoridades investigan ahora cómo las cédulas permanecieron dentro del aula tras concluir el proceso electoral.