Más de una decena de escolares de la I.E. Daniel A. Carrión de Coviriali en Satipo llegaron hoy hasta el centro de salud de este distrito presentando un cuadro de intoxicación masiva. Según señaló una madre de familia, su niña le comentó que el día anterior habían comido pan con pollo en el centro educativo y en la madrugada de hoy presentaron náuseas y vómitos.

Por los síntomas llevaron a los escolares a los centros de salud.

Sobre el caso, la Dirección Regional de Salud Junín, a través del espacio de monitoreo EMED y la Red de Salud Satipo, informaron que fueron 17 personas afectadas: un adulto y 16 menores, que recibieron atención inmediata en el área de emergencias.

“El personal de salud actuó de manera rápida y articulada, garantizando la evaluación médica, atención oportuna y monitoreo constante de los menores afectados”, indicaron.

Tras horas de atención, todos fueron dados de alta y no se refirió a ninguno a centros de mayor complejidad.

También indicaron que se activó el equipo de respuesta rápida a nivel local, liderado por el área de epidemiologia para iniciar la investigación sobre las causas de la intoxicación.