Cuando se trasladaba a realizar trabajos de limpieza de la carretera, entre los sectores de Pampa Mandarina con Nueva América, del distrito de Pampa Hermosa de la provincia de Satipo, un cargador frontal se volcó a un abismo de 100 metros de profundidad, quedando gravemente herido el operador Jorge Rodríguez Meza (44), quien trabaja más de 4 años conduciendo la maquinaria pesada de la municipalidad distrital de Pampa Hermosa.

Las causas del accidente están en investigación, podría ser por falla mecánica o tal vez el suelo húmedo que habría cedió por las constantes lluvias. Testigos informaron que hace 4 años también sufrió un accidente el cargador frontal, donde falleció el conductor de esa época.

La compañía de bomberos de Satipo con un equipo de rescatistas, serenazgo y personal de salud, rescataron al conductor que luego fue trasladado al hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo con la ambulancia de los bomberos.