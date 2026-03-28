El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Satipo dictó siete meses de prisión preventiva contra un sujeto investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad.

La decisión fue adoptada tras evaluar los elementos de convicción presentados durante la etapa preliminar, así como la gravedad del delito imputado y el riesgo de fuga del investigado.

El caso se encuentra en investigación por hechos que involucran a una menor de 12 años, conforme a lo establecido en el artículo 176-A del Código Penal.

El órgano jurisdiccional determinó que la medida coercitiva resulta necesaria para garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal mientras continúan las diligencias.

El imputado permanecerá bajo custodia mientras se avanza con las investigaciones correspondientes.