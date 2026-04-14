La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la intervención de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria, tras detectar serios problemas de solvencia en ambas entidades financieras.

En el caso de la Caja Del Centro, la entidad registró una fuerte caída de su patrimonio en el último año, producto de pérdidas acumuladas y una deficiente gestión crediticia, lo que llevó a configurar una causal de intervención según la normativa vigente.

Por su parte, la Coopac Kuria presentó un patrimonio negativo de más de 21 millones de soles, debido principalmente a créditos incobrables y falta de respaldo financiero, situación que no logró revertir pese a los requerimientos de la SBS.

Como parte de las medidas, se activará el Fondo de Seguro de Depósitos para los ahorristas de la caja, mientras que en el caso de la cooperativa se iniciará un proceso temporal de intervención. La SBS aseguró que continuará supervisando el caso para salvaguardar los intereses de los usuarios del sistema financiero.