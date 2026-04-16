Más de 10 mil pobladores del sur de Huancayo serán directamente beneficiados con la culminación de la obra de ambientes complementarios del Centro de Salud de Chilca, ejecutada por el Gobierno Regional Junín (GRJ).

La moderna y renovada infraestructura, que demandó una inversión total de S/ 2.4 millones, se encuentra próxima a su entrega oficial, fortaleciendo la capacidad operativa del establecimiento de salud.

Esta importante intervención responde a la urgente necesidad de mejorar las condiciones del servicio sanitario frente a diversas limitaciones en infraestructura, sistemas básicos y espacios adecuados de atención.

El proyecto incorpora modernos módulos especializados como áreas de emergencia, atención obstétrica, salud mental y psicología, además de servicios higiénicos adecuados, sistema de agua optimizado y subestación eléctrica funcional.

Con estos nuevos y adecuados ambientes se optimizarán los procesos asistenciales internos, reduciendo considerablemente los tiempos de espera y brindando una atención más oportuna, eficiente y digna.

La obra fue ejecutada bajo la modalidad de administración directa, cumpliendo estrictamente los estándares técnicos establecidos que garantizan su pronta puesta en funcionamiento. A la par, el Gobierno Regional ejecuta actualmente la construcción del Hospital del Sur de Chilca.