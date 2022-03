Golpes, empujones, insultos y la advertencia que no permitirán que se apoderen de 16 mil metros cuadrados de faja marginal, es lo que predominó la mañana de ayer en el sector de Chilca Tinco en Yauris (Huancayo). La bronca comenzó a las 7:30 de la mañana, cuando un grupo de más de 30 sujetos provistos de chalecos como de una empresa de construcción y palos, llegaron hasta el terreno que ocupan Ines Torres Romero y Samuel Quispe Rojas.

En forma violenta sacaron calaminas, mallas de seguridad y tumbaron una ramada que servía de corral. Al observar la supuesta invasión los pobladores que forman parte de una asociación de la faja marginal, llegaron y se enfrentaron. Policías y serenos llegaron al lugar para calmar los ánimos y evitar una batalla campal.

Poco a poco llegaron más pobladores de la faja marginal del río Mantaro exigiendo el retiro de un grupo de personas, a los que los sindicaban como invasores. Sin embargo, éstos manifestaron que el predio fue comprado por Ricardo Poma y mostraron a la Policía un documento de compra y venta.

Los asociados manifestaron que la faja marginal no puede venderse por lo que ellos mostraron documentos de posesión que les dieron del predio de 16 mil metros cuadrados. “Nosotros ocupamos este terreno desde 1970, aquí nací yo. No me van a sacar”, comentó sollozando Inés Torres. Los policías llevaron a los supuestos propietarios a la comisaría y les mencionaron que ninguno ocuparía el terreno en litigio.