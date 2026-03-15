Un total de 3105 postulantes habilitados participaron en el segundo día del Examen de Admisión Ordinario 2026-I de la Universidad Nacional del Centro del Perú, correspondiente a las áreas II (Ingenierías y Arquitectura), III (Ciencias Administrativas, Contables y Económicas) y V (Ciencias Agrarias).

La evaluación se llevó a cabo en la sede central de Huancayo y de manera simultánea en las filiales de Tarma y Satipo.

Según informó la UNCP a través de sus redes sociales, durante esta fecha se registraron 3038 postulantes presentes (98 % de asistencia), que compitieron por 473 vacantes y se llegó a coberturar 446 vacantes (95%) en diversas carreras profesionales como Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Administración de Empresas, Contabilidad, Economía, Agronomía, Zootecnia e Ingeniería Forestal y Ambiental, entre otras.

Seguridad y control

Durante los dos días de evaluación se aplicaron protocolos estrictos de seguridad y control durante toda la jornada, supervisando el ingreso de los postulantes y el desarrollo de la evaluación en cada una de las sedes habilitadas.

El primer día, un postulante a la carrera de Medicina Humana, fue intervenido, debido a que fue descubierto portando un celular, presuntamente destinado a fotografiar la prueba. El hecho ocurrió a solo cinco minutos de iniciar el examen en el Área I, carrera de Medicina Humana.

El postulante J. T. (26) fue intervenido por el personal de la comisión de admisión junto a la policía, que evitaron que el examen pudiera ser fotografiado o que se pudiera realizar algún tipo de comunicación externa.

Luego fue trasladado a la comisaría de El Tambo, por disposición del fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, que investiga el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica.

El segundo día, transcurrió de manera normal. Mira aquí los resultados: