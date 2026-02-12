Un hombre de 55 años fue sentenciado a 35 años de pena privativa de la libertad tras ser encontrado culpable de un delito contra la libertad sexual en agravio de su hijastra de 12 años, en hechos ocurridos en el centro poblado Santa Ana, distrito de Perené, en la provincia de Chanchamayo.

La investigación estuvo a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui. De acuerdo con lo expuesto en juicio, el acusado habría cometido los hechos cuando la menor se encontraba bajo su cuidado, situación que se habría prolongado desde que la víctima tenía ocho años. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades luego de que un familiar detectara señales de alerta y se iniciaran las diligencias respectivas.

Durante el proceso judicial, la fiscal provincial Patricia Toribio Rivera y la fiscal adjunta Rida Veracruz Chávez Quispe sustentaron la acusación con diversos medios probatorios, lo que permitió que el Poder Judicial dicte la condena. Además de la pena de cárcel, se ordenó el pago de S/ 10 mil como reparación civil a favor de la agraviada.