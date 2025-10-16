El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro alertó que la mayoría de los pacientes atendidos llegan con cáncer en estadios avanzados, específicamente en los niveles 3 y 4, cuando las posibilidades de recuperación son mucho más limitadas y los tratamientos suelen ser solo paliativos.

Panorama

Durante la campaña preventiva del cáncer realizada en el parque Huamanmarca, el director del IREN Centro, Pablo Rodríguez Ruiz, informó que esta situación es una de las mayores preocupaciones de la institución, por lo que se viene reforzando la prevención y la detección temprana.

“Lamentablemente, de cada diez pacientes que llegan al IREN con cáncer, siete se encuentran en estadios 3 o 4. En esos casos, el tratamiento es paliativo y ya muy poco se puede hacer para controlar la enfermedad”, explicó.

Rodríguez Ruiz destacó que un diagnóstico temprano cambia completamente el pronóstico. “Si la enfermedad se detecta en el primer o segundo estadio, hay un 90% de garantía de curación. Pero si llega avanzada, el tratamiento se vuelve más costoso, más doloroso y con una recuperación muy limitada”, advirtió.

Entre las 1,202 neoplasias registradas por el IREN Centro en 2025, los tipos de cáncer más frecuentes fueron el de cuello uterino (314 casos), seguido del de estómago (136), mama (98), piel (83) y colon y recto (64). En varones, predominó el cáncer de próstata (63 casos).

Según el médico, estos diagnósticos confirman que los tumores más comunes en Junín son prevenibles y exigen una detección más temprana. “También está creciendo el cáncer de piel, y estoy seguro de que en los próximos años aumentará aún más por la alta radiación solar que tenemos en el Valle del Mantaro”, señaló.

Avanza silenciosamente

El especialista advirtió que el cáncer avanza silenciosamente, ya que la población suele acudir al médico solo cuando hay síntomas evidentes o dolor intenso. “El cáncer no siempre avisa, y cuando ya hay signos visibles, muchas veces es tarde. Por eso insistimos en los chequeos preventivos: una vez al año basta para detectar a tiempo cualquier alteración”, precisó.

En ese sentido, el IREN Centro viene intensificando las campañas de despistaje gratuito y charlas de sensibilización en Huancayo y provincias, en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer.

Rodríguez Ruiz también advirtió que los hábitos alimenticios y el estilo de vida están incrementando el riesgo de desarrollar esta enfermedad. “Nuestra alimentación tiene exceso de carbohidratos y grasas. Debemos cambiarla: consumir más frutas, verduras, agua, hacer ejercicio y evitar el alcohol y el cigarrillo. Estos factores, sumados a la predisposición genética, aumentan mucho el riesgo”, explicó.

Asimismo, recordó que quienes tienen familiares directos con cáncer deben ser doblemente cuidadosos. “Si mi padre, madre o hermano ha tenido cáncer, tengo una alta posibilidad de heredarlo. Si además me alimento mal, fumo o bebo, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es altísima”, afirmó.

Finalmente, sobre el cáncer infantil, indicó que el IREN Centro gestiona la posibilidad de iniciar en noviembre la atención especializada con un oncólogo pediatra.