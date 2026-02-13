Un despiste con volcadura ocurrido la mañana de hoy, dejó siete personas heridas en el kilómetro 76+450 de la Carretera Central, en el sector Paccha Miraflores. La camioneta Toyota RAV4, que se dirigía hacia Lima con dos familias a bordo, terminó fuera de la vía tras perder el control en la zona conocida como la “Curva del Diablo”.

La unidad quedó volcada a varios metros de la pista, sostenida por árboles de eucalipto que evitaron que cayera por la pendiente hacia el río Mantaro. Conductores que transitaban por el lugar auxiliaron a los ocupantes hasta la llegada de la Policía de Carreteras de Acolla, que coordinó el traslado de los afectados al Hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Entre los lesionados se encuentran el conductor, Jesús Andree Suárez Salas (33), y seis pasajeros, incluidos menores de edad. La Policía Nacional inició las diligencias para establecer las causas del accidente en este tramo considerado de alto riesgo.