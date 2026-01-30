En la primera quincena del mes de enero, 13 pasajeros y el conductor de la empresa de transportes Señor de Ataco, fueron víctimas de asalto a mano armada en la ruta de San Pedro de Coris (Huancavelica) hacia Huancayo.

La madrugada del último martes, un conductor fue despojado de su camioneta y abandonado en un solitario paraje en la ruta Surcubamba a la Ciudad Incontrastable, ante esta ola de asaltos e inseguridad en carreteras el Sindicato de Conductores Profesionales de la Región Junín, emitió su pronunciamiento exigiendo más seguridad.

“Muchas veces los asaltantes están al acecho, porque no hay presencia policial. El Estado ha entregado camionetas nuevas para resguardar la seguridad, pero ¿dónde está el trabajo de la Policía Nacional del Perú?”, señaló el secretario general del Sindicato de Conductores Profesionales de la Región Junín, Matensio Quispe Mamani.

Por su lado, los hombres del volante que realizan el servicio de transporte público hacia la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y Nor-Oriente de Tayacaja (Huancavelica), aseguraron que adoptarían medidas propias.

“No tenemos presencia policial, lo que haremos es organizarnos entre nosotros para hacer frente a estos delincuentes. Mi colega ahora recién se está recuperando pero le quitaron su herramienta de trabajo y sustento”, dijeron.

Familiares de Elmer Torres, víctima de asalto, recorrieron varios parajes del VRAEM, pero no hallaron el vehículo robado.