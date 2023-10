Frank Rodríguez Villacriz (25), el sobreviviente de la explosión del extintor al interior de la discoteca Rock and Pop, ocurrida el viernes por la noche, y que provocó la muerte de si compañera Milagros Soto, relató como es que luego del impacto, cogió su brazo herido y corrió para llegar al hospital.

Frank, eres uno de los sobrevivientes de la explosión del extintor en la discoteca Rock and Pop ¿qué pasó esa noche?

Estábamos bailando por el cumpleaños de mi compañera, cuando al interior de la discoteca ocurre la explosión que me bota hacia un lado, sentí algo caliente. Cuando veo que mi brazo derecho estaba colgado, como si estuviera partido. yo gritaba, “mi brazo, auxilio, auxilio”, pero nadie me ayudaba. Entonces corrí hasta el primero piso y hallé a mi colega de trabajo. Le rogaba, no me abandone y con el fuimos a la pista para tomar un taxi. El personal de seguridad ni me ayuda, Perdí mucha sangre, sentía dolor, pero en mi desesperación decidí bajar llevando mi brazo. Subimos al taxi rumbo a la clínica.

¿Te atendieron?

Sí. me brindaron los primeros auxilios me hicieron un torniquete para que pare la sangre, pero no había cirujano cardiovascular entonces me trasladaron al hospital Carrión. Aquí los médicos destaparon la herida y dijeron que iban a unir algunas venas, cuando mi mano reaccionó. Me operaron, me hicieron una cura y fijación de fractura para salvar mi brazo, pero todavía está en pronóstico reservado. No se sabe que pasará. Yo tengo sueños y metas que cumplir, recién estaba empezando mi carrera como bachiller, soy especialista en contrataciones con el Estado. Estoy desconcertado, no sé que pasará conmigo. Como mínimo se me deben garantiza una indemnización civil.

¿Hay una investigación en curso qué pides?

Yo pido que se castigue a los responsables, a estos locales concurren muchos jóvenes y allí no hay ninguna seguridad. Solo ven el lucro.

¿Ese extintor estaba cerca a ustedes?

Ese extintor no estaba cerca, ni siquiera a la altura de nosotros, yo recién lo sentí cuando me impactó un golpe y vi que mi brazo ya estaba colgado. Los policías que me interrogaron dijeron que el extintor quedó como si lo hubieran golpeado con un martillo. Así de la nada no va a explotar, que investigue.

¿Qué demandas para ti y tu colega fallecida?

Justicia, no solo para mi sino para mi colega que falleció. Yo recuerdo, que cuando salí llevando mi brazo la vi a ella en el suelo, con la boca hacia abajo y de rodillas.

¿Cómo evolucionas?

Me están poniendo medicamentos fuertes para el dolor, hay muchos gastos en la clínica y los de la discoteca no corren ni un gasto.