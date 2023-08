En Huancayo, existen unos 25 mercados y mercadillos, pero apenas unos cinco tienen licencia de funcionamiento, manifestó el jefe de Bromatología de la municipalidad de Huancayo, Jesús Vila. “La mayoría no tiene licencia de funcionamiento y no debería de funcionar”, remarcó. Acotó que el mercado Modelo de Huancayo, es uno de los que no cuentan aún con la referida autorización.

El funcionario, habló también de la “Norma Sanitaria para Mercados de Abasto de Alimentos”, que modificó y presentó Digesa, como ente del Ministerio de Salud, y cuyo plazo de aplicación es en marzo del año 2024.

Cabe precisar, que la norma es estricta respecto al almacenamiento y conservación de las carnes y pescado que no acepta la exposición sin refrigeración o cadena de frío, pero la realidad en los centros de abastos es distinta, porque la mayoría de puestos expone la carne en ganchos, sin refrigeración y ni siquiera se cubre.

