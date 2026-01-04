Los ciudadanos venezolanos que viven en Huancayo, amanecieron ayer felices y no dejaban de gritar “somos libres”, tras la captura de Nicolás Maduro. Ellos, protagonizaron espontáneas celebraciones en diversos lugares de la ciudad y reavivan la esperanza de retornar a su país.

Cuando bajaban por la avenida Giráldez, lucían la bandera de Venezuela, camisetas con los colores de su país y cantaron su himno nacional.

Expresan felicidad

Ayer, se comunicó con sus familiares a las 2:30 de la madrugada. Dice que cuando se enteró que Nicolás Maduro fue capturado por el Ejército de los Estados Unidos, no pudo dormir de felicidad, su teléfono no dejaba de sonar.

Luis Méndez, manifestó que ya lleva 8 años en el Perú, un país que le dio muchas cosas bonitas y por el cual sentirá mucha nostalgia.

“Aunque muchos me repetían que debía irme, yo digo que no todos los venezolanos son malos, ya que hay muchas personas que trabajan honradamente y se ganan el pan de cada día”, indicó.

Contó que en Venezuela vive en Valencia, a dos horas de Caracas, la capital, donde la población está muy nerviosa por lo ocurrido.

Por su parte, Yulleyter Peralta, dijo que estaba feliz por la captura de Nicolás Maduro, pero ahora esperará a que mejoré su país para ver en que momento volverá con su familia, que está pendiente de su retorno.

Acotó que vive hace 5 años en el Perú, antes estuvo en Colombia, Ecuador. En el Perú estuvo en Lima y de allí vino a Huancayo, donde labora en una avícola del jirón Mantaro.

Otro que se sintió feliz fue Christian Silva. “Hace siete meses vine al Perú, porque la situación en mi país era insostenible y ahora que Nicolás Maduro fue capturado, me siento feliz. Esto abre la esperanza a que muchos venezolanos puedan retornar a nuestro país, aunque no es fácil, ahora debemos reunir los fondos para el retorno”, indicó.

En Huancayo, la policía manejaba un registro de unos 5 mil venezolanos que laboraban como mozos, conductores de colectivos, y otros oficios.

Extranjeros han vivido muchos años en el Perú, donde trabajan en mil oficios para salir adelante y tras la caída del Nicolás Maduro y el régimen chavista, se reaviva en ellos la esperanza de volver a su país y reconstruir su patria