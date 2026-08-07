Funcionarios de diversas instituciones como el Senamhi, la Dirección Regional de Agricultura de Junín y la Autoridad Local del Agua se reunieron en Tarma para tomar acciones ante la llegada del Fenómeno de El Niño.

El director de la Agencia Agraria Tarma, Omar Estares Porras, señaló que la conclusión más importante es que las lluvias van a llegar con retraso, a fines de diciembre aproximadamente y serán “por debajo de lo normal”.

“Por eso la recomendación es que se debe priorizar la siembra de cultivos precoces que no requieran en demasía del agua de las lluvias. Las siembras deben realizarse entre enero, febrero, marzo, que son los meses donde, se pronostica, debe llover”, señaló.

En aquellos terrenos donde haya riego continúo, como canales de regadío, acequias u otros, no debe haber mayor problema, sin embargo, el inconveniente principal será en los terrenos de secano, es decir, que dependen exclusivamente de las lluvias. En Tarma se tiene un aproximado de 15 mil hectáreas, es decir el 70 % de los cultivos.