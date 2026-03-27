Una mujer terminó con graves quemaduras, luego que su expareja la rociara con gasolina y prendiera fuego en el mercado Dos de Mayo de Tarma, a eso de las 5:30 de la tarde del miércoles 25, cuando aún había movimiento comercial en la zona. Se trata de Magaly Rivera Segura, comerciante de la sección Condimentos.

Según algunos testigos, ella fue atacada por un sujeto que al parecer era su expareja.

Felizmente fue auxiliada a tiempo por sus compañeros y pudieron sofocar el fuego que ya consumía parte de su cuerpo afectando más las extremidades inferiores.

Tras el incidente, el SAMU llegó rápido al lugar de los hechos y la comerciante fue trasladada a UCI del hospital Félix Mayorca, de donde se supo que tiene quemaduras de primer grado en los pies.

Según el administrador del mercado, Marco Julcarima, no existen cámaras de seguridad en dicho acopio comercial por lo que no se conocen detalles gráficos.

Por último, mientras las comerciantes ayudaban a Magaly Rivera, el atacante salió huyendo por la puerta del jirón Piura, hasta el jirón Amazonas y el jirón Huánuco.

Tras lo sucedido, los negociantes pidieron la pronta captura del implicado porque estuvo muy cerca de arrebatar la vida a una comerciantes.