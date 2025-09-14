Un auto con ocupantes aparentemente ebrios en el centro de la ciudad de Tarma, desató la airada reacción de un grupo de transeúntes que en todo momento pedía la intervención de la autoridad.

El escándalo público se produjo entre las calles Lima y Perené, la noche de ayer, justo cuando alguien se percató de que en el interior de la unidad B7F-508, estaban unos sujetos que al parecer eran policías.

Todos los testigos gritaban “que les den de baja por el mal ejemplo que daban y que los lleven a la comisaría para que pasen dosaje etílico”.

En ese fragor y al no poder arrancar la unidad a tiempo, llegó una agente de tránsito con quien se resistieron a la intervención, aún así, la efectivo tuvo que subirse al carro para irse con ellos a la delegación policial.

Una fuente que prefirió no identificarse para evitar represalias, dijo que los implicados son: los oficiales Flores, Quispe y los subalternos Huároc y Pawelsky, quienes después de llegar a la sede policial, fueron liberados.