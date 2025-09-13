El tránsito en la Carretera Central se mantiene cerrado desde las 7 de la noche del viernes tras dos accidentes ocurridos en el sector de Río Blanco y Chicla, en la provincia de Huarochirí.

En el kilómetro 102, un camión y una camioneta chocaron, mientras que en el kilómetro 107 un tráiler quedó ladeado en plena curva, con el riesgo de volcar su carga. Estos hechos ocasionaron el cierre total de la vía en ambos sentidos, agravado por transportistas que invadieron el carril contrario en zonas estrechas, lo que terminó por bloquear por completo el pase.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Fiscalía verifica limpieza de instrumentos quirúrgicos en hospital Ramiro Prialé

Hasta esta mañana, las colas superan los 20 kilómetros, alcanzando el sector de Casapalca (kilómetro 124). Miles de pasajeros, incluidos los de buses interprovinciales, continúan varados sin poder avanzar hacia Lima ni hacia La Oroya.