El proceso concursal de Doe Run Perú continúa estancado debido a la falta de resolución de una apelación presentada ante Indecopi, situación que mantiene suspendido el nombramiento efectivo de la empresa liquidadora y retrasa el avance del procedimiento.

La controversia se remonta a noviembre de 2025, cuando fue designada como liquidadora Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. Sin embargo, un segundo postor presentó una apelación en diciembre, recurso que hasta la fecha no cuenta con decisión final. Mientras ello no ocurra, la designación no queda firme y no puede inscribirse en Registros Públicos.

Representantes de los acreedores laborales señalaron que esta demora impide avanzar en la administración de activos y en el pago de acreencias pendientes a unos 3,500 trabajadores y sus familias. Según indicaron, dichos pagos dependen de la liquidación de un fideicomiso valorizado en aproximadamente 20 millones de dólares.

Ante esta situación, trabajadores realizaron una protesta frente a Indecopi y solicitaron una pronta resolución del expediente, al considerar que el retraso prolonga innecesariamente un proceso que se arrastra desde hace más de quince años.