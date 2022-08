Puso en riesgo no solo a su familia y amigos más cercanos sino también a la población entera. El segundo caso de viruela del mono que se registró en la región se trata de un joven de 26 años que no habría dado información sincera y no cumplió desde el principio con el aislamiento.

El paciente habría viajado de Lima a Huancayo, cuando presentó fiebre, cefalea, dolor generalizado y erupciones en la piel, se acercó al Hospital Daniel Alcides Carrión donde fue evaluado y enviado a aislamiento domiciliario por los síntomas.

Luego de unos días el resultado de la muestra enviada al Instituto Nacional de Salud (INS), resultó positivo. Sin embargo, el personal de salud se acercó al domicilio detallado por el paciente confirmando que había dado una dirección falsa. Con la enfermedad ya confirmada, el paciente habría continuado con sus labores como transportista, viajando de Huancayo a Lima y viceversa. Luego de una investigación y seguimiento minucioso, se logró identificar el real domicilio del paciente y en la actualidad ya se encuentra en aislamiento.

”Es un riesgo para la población que la persona sospechosa de Viruela de Mono no cumpla con aislamiento, deben tomar consciencia, porque si presentan contacto con otra persona, esta puede contagiarse”, enfatizó la directora de Epidemiología de Diresa Junín, Ananí Basaldúa.Ahora, junto con el primer caso de un varón de 38 años captado por Essalud, se encuentran en aislamiento domiciliario y estables.

Ananí Balsadúa señaló que para prevenir la enfermedad se debe usar la mascarilla correctamente, lavarte las manos con agua y jabón constantemente, evitar el contacto con personas que presenten fiebre, malestar corporal y erupciones en la piel, evitar dar la mano y besos en la mejilla.