Un tren de carga de la empresa Ferrocarril Central Andino (FCCA) se descarriló en el sector de Puente Carrión, a la altura del kilómetro 69 de la Carretera Central, luego de que rocas cayeran sobre la línea férrea y provocaran el accidente.

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De acuerdo con información preliminar, al menos 10 vagones resultaron afectados por el descarrilamiento. A pesar de la magnitud del incidente, no se han reportado personas heridas.

El hecho generó gran preocupación debido al riesgo que representó, ya que de haber sido más grave, los vagones habrían caído a un abismo de aproximadamente 105 metros, impactando directamente sobre la Carretera Central.

Las autoridades vienen evaluando la situación en la zona, mientras se realizan trabajos para restablecer las condiciones de seguridad en la vía férrea.