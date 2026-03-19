Un deslizamiento de tierra y rocas registrado en la madrugada de este jueves 19 de marzo interrumpió el tránsito vehicular en la carretera Marginal, a la altura del sector Naranjal, en el distrito de San Ramón.
La emergencia dejó a decenas de vehículos varados desde la medianoche en ambos lados de la vía, afectando el tránsito en esta ruta clave que conecta la Selva Central con Lima y Huancayo.
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Pasajeros arriesgan su integridad
Durante varias horas, conductores y pasajeros permanecieron detenidos debido a la acumulación de tierra y grandes rocas.
Algunas personas intentaron cruzar a pie por la zona afectada, pese al riesgo que representa la inestabilidad del terreno.
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Trabajos para restablecer el tránsito
Maquinaria de Provías Nacional fue desplegada para realizar labores de limpieza en la vía.
De manera provisional, se habilitó un angosto badén que permitió el paso restringido de algunos vehículos, mientras continúan los trabajos.
Las autoridades esperan restablecer completamente el tránsito en las próximas horas.
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Recomendaciones a transportistas
Se recomienda a los conductores:
- Mantenerse informados sobre el estado de la vía
- Evitar cruzar zonas inestables
- Tomar rutas alternas si es posible