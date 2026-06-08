Desde las 5:47 de la mañana, los ciudadanos del distrito de San Pedro de Cajas, en la provincia de Tarma, ya podían acudir a sufragar su voto en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. Diversos organismos del Estado realizaron recorridos de fiscalización y se logró un día electoral sin inconvenientes en esta parte del Perú.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que a nivel nacional, a las 11:32 a.m., se cumplió con la instalación de todas las mesas de sufragio que son 90,223, para el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial. El plazo legal para hacerlo fue el mediodía (artículo 252 de la Ley Orgánica de Elecciones).

“A nivel de la región Junín se instalaron al 100% todas las mesas de sufragio, la primera fue en el distrito de San Pedro de Cajas que corresponde a la ODPE de Tarma y la última es de la ODPE Chanchamayo, en el distrito de Mazamari (Satipo) a las 9:25 a.m. porque faltaba un miembro y ha tenido que asumir un miembro de la cola. En esta oportunidad tenemos 469 locales, 3691 mesas y más de 1 millón de electores”, manifestó la gestora de la ORC - ONPE Huancayo, Lucy Galarza.

Durante el desarrollo del proceso electoral, se realizó un recorrido por diversos centros educativos que fueron locales de votación. Esto fue acompañado por la ODPE de cada jurisdicción, el Jurado Electoral Especial (JEE), Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú (PNP), Ejército del Perú y otros.

“Durante la supervisión se ha identificado que no ha habido mayores incidencias que la demora en la instalación de mesas que han sido superadas y en la región Junín se logró el 100% de mesas instaladas”, refirió el defensor del Pueblo de Huancayo, Mario De la Cruz.

Por su parte la PNP, detalló que se desplegó para estas fechas, más de 4 mil efectivos para el resguardo de la seguridad dentro y fuera de cada local de votación.

“Son más de 4100 policías. Tenemos cobertura en toda la región sin mayor incidencia”, explicó el jefe de la Divopus Huancayo, coronel PNP Jerry Chang.