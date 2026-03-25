A diario en Junín dos personas son diagnosticadas con tuberculosis y a la fecha existen 61 fallecidos por esta enfermedad, afirmó el consultor y neumólogo, Daniel Yumpo Castañeda.

La coordinadora de la estrategia de TBC de la Diresa Junín, Eva Meza Inga, manifestó que Junín reporta 733 casos de tuberculosis a la fecha, de los cuales 685 casos son casos nuevos reportados en el año 2025.

Además hay 24 casos de TBC multi drogo resistente, que están en tratamiento, un 50% ya concluyó el tratamiento satisfactoriamente. Se espera que el resto continúe igual para que la tasa de éxito llegue al 90%.

Las zonas de más alto riesgo son Satipo y Chanchamayo. El 32% de los pacientes son adultos mayores, 24% adultos jóvenes, 2% son niños.

Ahora la enfermedad se diagnostica con una prueba molecular, que es más efectivo que una prueba de esputo, que muchas veces salía negativa.

En prisión

“En los penales existen 18 presos con tuberculosis, de estos 9 son de Chanchamayo, 4 en río Negro y 5 en el penal de Huancayo”, dijo el coordinador de salud del Inpe región Centro, Efraín Poma.

La Diresa Junín, recomendó que los internos sean aislados, por lo menos hasta que pase su periodo de contagio, mientras tanto continúan en tratamiento. Además se ha recomendado el uso de la mascarilla. En los penales de Río Negro y Chanchamayo, incluso hubo casos de TBC multi drogo resistente.

Acotó que los pacientes están en tratamiento, muchos lo han concluido de manera satisfactoria, otros, están por culminar su tratamiento para vencer esta enfermedad.

La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, causa por una bacteria llamada bacilo de koch. Ataca principalmente a los pulmones, pero, en algunos casos, también a otros órganos como riñones, cerebro y otros.

Puede afectar a cualquier persona, principalmente a aquellos con las defensas bajas. Se contagia por las gotitas de saliva que una persona con TBC pulmonar, sin tratamiento, expulsa al aire cuando tose, estornuda, canta o grita.