A pocos días del inicio de la festividad de la tunantada en Jauja, la expectativa turística crece, pero con ella también el riesgo de estafas. Manuel Nieto, representante de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Región Central, advirtió que grupos informales captan visitantes a través de redes sociales como TikTok y Facebook.

DENUNCIA

Nieto denunció la aparición de “pseudo grupos de viajeros” que ofrecen paquetes de tres días por montos irrisorios de entre 100 y 150 soles desde Lima.

Estos servicios, que suelen volverse virales, no cuentan con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, no emiten comprobantes y no garantizan la seguridad del visitante.

“Hay que tener mucho cuidado. El año pasado se vio que estos grupos de viajeros atentan contra la seguridad de los visitantes; abandonan a los turistas en hoteles o restaurantes sin cumplir con lo ofrecido”, señaló el representante.

CONSEJOS

El representante de los operadores turísticos detalló que un servicio formal debe cumplir con requisitos mínimos. Entre ellos, que el guía cuente con carné vigente del Mincetur y que el transporte posea placa morada de servicio turístico, SOAT especializado y revisión técnica al día.

FISCALIZACIÓN

Mincetur, Indecopi, la Fiscalía, el MTC y la PNP de Turismo son los llamados a fiscalizar esta nueva y viral modalidad de informalidad turística.