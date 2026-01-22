Huancayo: decomisan golosinas con fechas adulteradas y sin registro sanitario

Los atraparon poco después del desayuno, en la casa que alquilaban en el pasaje Los Claveles en La Ribera – Huancayo.

Los jóvenes creían que su ilegal actividad en internet vendiendo pornografía ‘infantil’ no sería observada por la Policía, pero se equivocaron.

Un grupo de policías de la División de Investigación de delitos transnacionales (Dividt-Dirincri) de Lima y detuvieron a dos que estaban vendiendo material de pornografía de menores por Telegram y otras redes.

Delito

Los efectivos al mando del comandante PNP Luis Alva, hicieron el seguimiento desde donde se estaría distribuyendo material pornográfico y llegaron para atrapar a “Los Twitteros del Centro”, implicados en el delito contra la dignidad humana (explotación - pornografía infantil).

Es así que atraparon a Peter Ventocilla Chávez (24) y José Márquez García (21), quienes estaban junto a un menor de 15 años, que sería familiar de uno de los detenidos.

Las autoridades incautaron 4 celulares, 2 monitores y 2 CPU. “Ellos se grababan, luego ofertaban sus videos como menores por redes sociales y Telegram. Ofrecían paquetes de videos de contenido sexual de menores y recibían los pagos de los que requerían por PayPal (método online como billetera digital)”, explicaron los agentes.

Según información policial “Los Twitteros “ operaban hace casi dos años”. El general PNP César Calero, llego al lugar lamentando la ilegal acción de los jóvenes.