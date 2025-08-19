El rector de la Universidad nacional del Centro del Perú (UNCP), Amador Vilcatoma, anuló el nombramiento de Paula Angulo, madre de los hijos del congresista Waldemar Cerrón, al confirmar que su ingreso como docente no se dio por concurso público, como exige la Ley Universitaria.

Pese a la Ley N.º 32171 , impulsada por el mismo Cerrón, que autorizaba nombramientos excepcionales, el rector sostuvo que Angulo no cumplía requisitos mínimos.

“Su ingreso fue por invitación, no por concurso”, señaló.

Además, cuestionó que con formación en humanidades haya sido ubicada en la Facultad de Ingeniería Civil. Angulo sigue contratada, mientras se revisan otros nueve casos similares.