Pese al diálogo de más de 8 horas, entre representantes estudiantiles de las facultades de Ingeniería Civil, Arquitectura y Sociología y las autoridades universitarias, los estudiantes decidieron continuar con la toma del campus universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Los jóvenes permanecían ayer en los campamentos instalados al interior del campos universitario, mientras las puertas siguen encadenadas y con pintas que indican sus reclamos

TENSIÓN. En la reunión, los estudiantes de Ingeniería Civil solicitaron la reactivación de la construcción de su pabellón, edificación que permanece paralizada desde octubre del 2025, debido a una acción de amparo interpuesta por la empresa contratista, luego que autoridades universitarias solicitaran la resolución del contrato.

Para solucionar esta problemática, las autoridades pidieron tres días de tregua y así dejar que el Comité de Evaluación de Propuestas recibiera, en un contexto de legalidad, las opciones técnicas y económicas para el cierre de obra. “Les pedimos que nos den tres días para resolver la problemática de Ingeniería Civil y que el Defensor Universitario pueda tener las citaciones correspondientes. Todo está enmarcado en un cronograma y debe respetarse”, dijo el vicerrector académico Edgar Cárdenas.

Los estudiantes de sociología solicitaron la emisión de un informe final respecto a los reportes de cuatro casos de hostigamiento sexual contra dos docentes de la facultad. Según precisan habría demoras en la ejecución de los procedimientos. El defensor universitario, Santiago López Galván, respondió que los casos siguen su proceso.

Las autoridades universitarias mantienen su predisposición al diálogo con los estudiantes.