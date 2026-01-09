Según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT) se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en ejecución de gastos de inversión, con un destacado 98 %, entre las 29 universidades con comisiones organizadoras.

Según informaron desde la casa superior de estudios, este resultado corresponde a la ejecución simultánea de tres obras culminadas al 100 % durante el año 2025, así como a dos proyectos que actualmente se encuentran en su fase final de construcción e implementación.

Asimismo, la UNAAT ocupa el puesto 12 en capacidad de gasto por toda fuente de financiamiento, con una ejecución del 94.2 % del presupuesto asignado a proyectos de inversión y gastos corrientes, dentro del grupo de universidades con comisiones organizadoras. A nivel general, la universidad se posiciona en el puesto 28 entre las 65 universidades públicas del país.

Entre las obras culminadas al 100 % en el año 2025 se encuentran el Pabellón de Estudios Generales, la infraestructura del Servicio Deportivo y Recreativo (Polideportivo), que comprende cinco disciplinas deportivas (básquet, vóley, futsal, fulbito y piscina semiolímpica), así como la obra de transitabilidad urbana (escalinatas). A ello se suma el equipamiento de la Facultad de Ciencias de la Salud. Todas estas infraestructuras han sido edificadas en las 15 hectáreas del campus universitario SL03 de Huancucro.

