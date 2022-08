Ayer la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) realizó el Examen de Admisión Ordinario 2022 - II, de las áreas I, III y V donde 2096 postulantes acudieron para conseguir las vacantes de 8 carreras profesionales. Es así que solo 176 lograron sus vacantes.

Resultados

En el área I Ciencias de la Salud: Enfermería contabilizó 445 postulantes de los cuales 11 no se presentaron y 30 lograron alcanzar las vacantes; y en Medicina Humana había 826 postulantes de los cuales 23 no llegaron a la evaluación y solo 15 alcanzaron el puntaje para obtener las vacantes.

En el área III Ciencias Administrativas Contables y Económicas: Ciencias de la Administración registró 298 postulantes de los cuales 4 no rindieron el examen y solo 27 alcanzaron las vacantes; en Contabilidad hubo 171 postulantes de los cuales uno no se presentó y 24 consiguieron sus vacantes; y Economía contabilizó 236 postulantes de los cuales 4 no llegaron y solo 31 obtuvieron las vacantes.

Finalmente en el área V Ciencias Agrarias: Ciencias Forestales y del Ambiente registró 65 postulantes de los cuales uno no se presentó y solo 13 lograron las vacantes; Agronomía tuvo 40 postulantes de los cuales 2 no llegaron y 13 consiguieron sus plazas; en Ingeniería de Industrias Alimentarias contabilizó 37 postulantes de los cuales uno no se presentó y solo tuvo 14 ingresantes; y Zootecnia registró 25 postulantes de los cuales uno no llegó y 9 alcanzaron sus vacantes.

Precisar que los postulantes a Administración de Negocios y Administración Hotelera y Turismo (Tarma) rindieron su evaluación, así como Ing. Agroindustrial (Tarma), Agronomía Tropical, Ingeniería Forestal Tropical, Industrias Alimentarias Tropical y Zootecnia Tropical (Satipo). No obstante, la Dirección de Admisión informó que los resultados de las sedes de Satipo y Tarma se publicarán el domingo (hoy).

Se instalaron lavaderos de manos, y otros para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

