



El sustento legal para la eliminación de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad de una municipalidad que impedía la puesta en funcionamiento de un negocio local, obtuvo el primer puesto en la tercera edición del concurso “Menos barreras, más competencia” organizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

A través de un profundo análisis, 6 estudiantes universitarios de Huancayo, Cusco, Lambayeque y Lima, sustentaron la ilegalidad y carencia de razonabilidad de cada una de las barreras burocráticas planteadas, entre cobros, documentos y plazos, que impedían que un negocio local inicie su funcionamiento.

“Indecopi nos proporcionó el mismo caso a todos los participantes del concurso a nivel nacional. A partir de ello, realizamos un análisis de legalidad y razonabilidad de cada barrera identificada. Finalmente, entre los trabajos que alcanzaron la etapa final, nuestro equipo resultó ganador”, sostuvo Fernando Arqque Apaza, estudiante de Derecho de la Universidad Continental.

Junto a Fernando, el equipo Q estuvo integrado por Ligia Orellana Huanasca y Brithney Mucha Quispe, de la Universidad Continental de Huancayo; Maryori Yauce Páucar y Pamela Guerrero Chozo, de la UTP de Lambayeque, y Cecilia Juarez Girao de la Universidad San Martín de Porres.

“Este concurso contribuye en nuestra formación académica y a la construcción de un país con menos barreras y mayor competencia”, añadió Fernando Arqque.

Ceremonia de prevención

La ceremonia de premiación se realizó en la sede central de Indecopi en Lima y estuvo presidida por su presidente ejecutivo, Alberto Villanueva Eslava. En la ceremonia, el equipo ganador recibió su trofeo y diploma otorgado por el ente regulador de la competencia comercial y los derechos de autor en el país.

Más ganadores

En el mismo concurso, otro grupo de trabajo integrado por estudiantes de la Universidad Continental obtuvo el octavo lugar “demostrando solvencia técnica y un sólido manejo del análisis de barreras burocráticas”. Este grupo estuvo integrado por los estudiantes Magaly Mucha Ambolaya, Danna Areche Balbín, Joselin Mamani Llallico y Bryan Llanto Ramos.

El concurso “Menos barreras, más competencia” es la competencia dedicada al Sistema de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, en la que estudiantes de Derecho y Economía a partir del quinto ciclo ponen a prueba sus habilidades y conocimientos de eliminación de barreras burocráticas.