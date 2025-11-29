La marchista huancaína Kimberly García volvió a reafirmar su vigencia internacional al ganar la medalla de oro en los 21 kilómetros de marcha atlética, prueba realizada en la playa Agua Dulce como parte de los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025.

Con un tiempo de 1h 35m 07s, García no solo dominó la competencia desde los primeros metros, sino que consolidó el histórico crecimiento de la marcha peruana, disciplina en la que es bicampeona mundial.

En la prueba, la peruana Mary Luz Andía obtuvo la plata y la ecuatoriana Magaly Bonilla se quedó con el bronce, completando un podio donde el Perú marcó notable superioridad. El triunfo de García representa además el primer oro del atletismo nacional en esta edición de los Bolivarianos.