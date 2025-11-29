Un operativo multisectorial realizado en la avenida Huancavelica, en Chilca, permitió detectar la venta de productos pirotécnicos sin autorización y la existencia de locales que operaban sin licencia de funcionamiento. Personal municipal procedió al decomiso de artefactos de alto riesgo, como “toritos” y “cohetones”, mientras que otros establecimientos fueron sancionados conforme a la normativa vigente.

La intervención reunió a representantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, SUCAMEC, la Policía Municipal y fiscalizadores de la Municipalidad Distrital de Chilca. Cada entidad verificó el cumplimiento de permisos, condiciones de seguridad y autorizaciones para la comercialización de pirotecnia.

Las autoridades informaron que estos operativos continuarán para prevenir incidentes durante las celebraciones navideñas y exhortaron a la población a adquirir productos únicamente en locales autorizados.