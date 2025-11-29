Un grupo de alumnas de la I.E.E. 9 de Julio, de Concepción, obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en el Club de Ciencias – Eureka 2025 gracias a un innovador proyecto que convierte pilas desechadas en nanopartículas de óxido de manganeso.

El equipo conformado por Ruth Campos (14), Aracely Salazar (14), Briana Vivas (16) y Andrea Vilca (16), bajo la asesoría de la Mg. Marie Esponda Coronel, desarrolló la propuesta titulada “Pilas desechadas como fuente para la síntesis de nanopartículas de óxido de manganeso, una alternativa tecnológica para la valorización de residuos peligrosos”.

El equipo optó por tratar la disposición inadecuada de pilas en basurales y cuerpos de agua. “Nos preguntamos: ¿realmente podemos convertir algo tan desechable en algo de valor?”, señaló Aracely. Para ello las estudiantes realizaron un proceso científico completo que incluyó recolección, selección y apertura manual de pilas, separación de metales pesados y extracción del óxido de manganeso mediante un ataque químico con ácido ascórbico, para luego obtener las nanopartículas a través de centrifugación, precipitación, secado y calcinación.

Las estudiantes explicaron que las nanopartículas de óxido de manganeso pueden costar más de 400 dólares por gramo en mercados internacionales. “Nosotras lo estamos promoviendo a solamente 700 soles”, detallaron. Además, destacaron los usos ambientales y médicos del material, desde la remediación de suelos y ríos hasta potenciales aplicaciones en tratamientos oncológicos, según refirió Ruth. “El proyecto es algo nuevo, innovador y original, queremos expandirlo para que llegue más lejos”, añadieron Briana y Andrea, del 4° año.