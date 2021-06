Dos presuntos ladrones fueron capturados por pobladores en Chilca y El Tambo, luego que pretendían robar a un menor y a un adulto mayor, respectivamente. Los ciudadanos indignados mostraron su malestar por el incremento de la delincuencia.

Robos

El primer caso se dio en la tarde del último domingo en el estadio de Coto Coto, en Chilca. El menor de iniciales M.D.M.M.(13), fue atacado por un sujeto identificado como Fernando Michael Capcha Sinche (18), con la intensión de robar la bicicleta del adolescente.

“Vino de la nada y me tiró un cabezazo que me hizo caer de las escaleras. Una abuelita que estaba a mi costado me ayudó para que ellos no se lleven la bicicleta”, contó el agraviado.

El sujeto fue intervenido por agentes del Serenazgo de este distrito, quienes lo trasladaron, junto a su víctima, para la denuncia por el delito de tentativa de hurto agravado.

En El Tambo, los vecinos de la esquina de los jirones La Merced y Libertad, capturaron a un sujeto y lo golpearon, luego que este sea acusado de robar la billetera y dinero de Lauro Rafael C.Q.(57).

El sujeto que fue identificado como Lenin Óscar Santiago Dávila (30), trató de negar su actuar asegurando que era partidario de Fuerza Popular y que la golpiza que le propinaron solo era por diferencias políticas.

Este incidente ocurrió pasada las 10:00 de la noche del último fin de semana. Los serenos de El Tambo, intervinieron al varón y lo derivaron a la comisaría.