Vecinos de distintos sectores de la provincia de Huancayo reportaron una serie de intentos de robo a viviendas, lo que generó alertas a Serenazgo y la Policía Nacional.

Uno de los casos ocurrió cerca de las 10:00 p. m. en el sector de Solidaridad, donde un varón y una mujer fueron captados por cámaras de seguridad merodeando un inmueble. Según los afectados, ambos fingieron ser residentes y luego intentaron abrir la puerta con una presunta llave falsa; al no lograrlo, forzaron el ingreso, pero huyeron al notar que la vivienda estaba ocupada.

Horas después, alrededor de las 00:30 a. m., vecinos de la Cooperativa Santa Isabel alertaron sobre la presencia de personas con características similares intentando ingresar a otra casa, por lo que se reforzó el patrullaje preventivo en la zona.

Días atrás ocurrió un hecho parecido que fue reportado previamente en Alto La Merced, donde una vecina denunció ruidos extraños en su vivienda durante la madrugada. Al pedir auxilio, los presuntos delincuentes se retiraron sin concretar el robo. En este caso, también se habría registrado la presencia de un vehículo sospechoso.

Las imágenes de videovigilancia fueron puestas a disposición de las autoridades, mientras que la Policía Nacional inició las diligencias para identificar a los responsables. En menos de una semana se reportaron cuatro intentos de robo bajo la misma modalidad.