El Comando Especial Vraem 2025, a través de la 31ª Brigada de Infantería del Ejército, en coordinación con la DIRANDRO, ejecutó una operación militar en el sector de Nuevo Progreso, distrito de Río Tambo (Satipo), donde se ubicó y destruyó un laboratorio rústico clandestino para el procesamiento de hoja de coca y pasta básica de cocaína.

En la intervención se incautaron aproximadamente 1,936 kilos de cocaína en solución, 7,475 kilos de hoja de coca, 350 kilos de hidróxido de amonio, 340 kilos de cemento, 210 galones de gasolina y 175 kilos de cloruro de sodio, además de bidones, bandejas, baldes y galoneras.

Todo el material e insumos fueron destruidos e incinerados en el lugar, con conocimiento y autorización del fiscal de turno. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ratificaron su compromiso de seguir combatiendo el narcotráfico en la zona del Vraem.