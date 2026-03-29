La intensa lluvia registrada la tarde de ayer sábado 28 de marzo, ocasionaron la inundación de varias viviendas en el sector de Pueblo Unido, en el distrito de Chilca y otras zonas de Huancayo.

Producto de la precipitación el río Chilca se desbordó a la altura del pasaje Huancayo y Jr. Manco Cápac, afectando a por lo menos 20 familias que imploraban por ayuda. El hecho se repitió a espaldas del coliseo Huanca.

Lluvia afectó a decenas de familias

Según las redes, el agua ingresó a los hogares causando la desesperación de los vecinos, quienes con picos, lampas y baldes trataban de evitar la inundación en sus hogares. Los serenos de Chilca brindaron apoyo.

Las familias afectadas solicitan el apoyo urgente de las autoridades locales, a fin de recibir asistencia y evaluar los daños.

En otros puntos se produjo el colapso de buzones de desagüe en el Jr. Piura Antigua en Ocopilla y otras calles. Serenos de Chilca y policías acudieron a brindar ayuda. De la misma manera, viviendas del pasaje Ancalá se han inundado por el desborde del río Chilca.

En Azapampa, por el sector 16 de Junio, las calles se convirtieron en verdaderas piscinas.

El parque Túpac Amaru estaba rodeado de aniegos de agua turbia, lo que generó el colapso de los desagües. En el sector de Torre Torre, también se reportaron inundaciones. Los serenos de Huancayo acudieron a la zona.

Y en Palián y Uñas la lluvia llegó cargada de granizada.