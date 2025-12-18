Congresista David Jiménez confirma financiamiento del puente Kimiri en Junín

La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FEDTID) de Huánuco logró la intervención y detención de cuatro personas que transportaban 28 kilos con 915 gramos de alcaloide de cocaína, como resultado de un trabajo conjunto con la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de Huánuco. El operativo realizado el sábado 13 de diciembre de 2025 en el sector Chullqui, distrito de Churubamba, provincia de Huánuco.

La operación se ejecutó tras recibir información confidencial que alertaba sobre el traslado de droga con destino a la ciudad de Lima. Durante la intervención, el personal policial detuvo dos vehículos: uno que cumplía la función de “liebre”, conducido por Kennedy Aliaga, quien iba acompañado por Neil Aliaga y Olga Ugaz; y un segundo vehículo, conducido por André Vásquez, en el que se transportaba la sustancia ilícita.

QUISIERON FUGAR

Al momento de la intervención, uno de los conductores intentó sobornar al personal policial y, posteriormente, los implicados intentaron darse a la fuga, siendo finalmente reducidos y capturados.

Con la participación del fiscal provincial de la FEDTID Huánuco, Eler Rojas Mas, ambos vehículos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. En el interior del automóvil Nissan Tiida se hallaron compartimentos ocultos o “caletas” en diversas partes del vehículo, donde se encontraron 29 paquetes con una sustancia blanquecina y parduzca. Las pruebas de campo realizadas con reactivos químicos dieron resultado positivo para alcaloide de cocaína, confirmándose un peso total de 28.915 kilogramos.

INCAUTAN MÓVILES

Asimismo, se incautaron teléfonos celulares, tarjetas bancarias y documentos personales de los detenidos, quienes son investigados por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado. La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar las responsabilidades y el grado de participación de cada uno de los implicados.