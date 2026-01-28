Más de 350 personas de escasos recursos económicos del distrito de Amarilis fueron beneficiadas con la tramitación gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónica versión 3.0, gracias a una campaña impulsada por la Municipalidad Distrital de Amarilis.

La jornada estuvo dirigida a recién nacidos, niños y adolescentes de 0 a 16 años, adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad y ciudadanos que requerían la renovación de su DNI por caducidad, actualización de imagen o inscripción por primera vez. La atención priorizó a personas en condición de pobreza y pobreza extrema del distrito.

La campaña, denominada GRIAS – RENIEC, fue organizada por la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Amarilis, que preside el alcalde Roger Hidalgo Panduro. Durante la actividad realizaron trámites para la obtención del DNI electrónico versión 3.0, documento que cuenta con 64 medidas de seguridad, una vigencia de 10 años para adultos y de 3 años para menores de edad.

HUMANIZAR LA ATENCIÓN

“El objetivo de esta campaña es humanizar la atención a nuestra población e identificar a aquellas personas que, por primera vez, contarán con un documento de identidad y existirán legalmente para el país. En esta oportunidad hemos logrado atender gratuitamente a 350 beneficiarios”, refirió el alcalde Roger Hidalgo.

La campaña se desarrolló en las instalaciones de la municipalidad y estuvo dirigida exclusivamente a residentes del distrito de Amarilis, reafirmando el compromiso de la comuna con la inclusión social y el acceso al derecho constitucional a la identidad de los sectores más vulnerables.