Huánuco: sentencian a cadena perpetua a sujeto que violó a su hijastra

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) celebró su 61.º aniversario institucional con una jornada marcada por la solemnidad y el reconocimiento a su legado. Las actividades comenzaron con el izamiento de las banderas nacional, regional y universitaria, encabezado por el rector Guillermo Bocangel Weydert, junto a la vicerrectora académica Nancy Veramendi Villavicencios; el vicerrector de Investigación Víctor Cuadros Ojeda; y Luz Mery Nolasco Bravo, presidenta de la Comisión de Festejos y directora general de Administración.

RECUERDAN

Como parte del homenaje, realizaron una emotiva remembranza por el natalicio del Dr. Hermilio Valdizán Medrano, ilustre médico y educador huanuqueño, a cargo de Enrique Chávez Matos, seguida de la tradicional romería al busto del personaje que da nombre a la universidad.

La ceremonia central congregó a destacadas autoridades, entre ellas al superintendente de la SUNEDU, miembros del Consejo Directivo Andrés Filiberto Ramos Salas y Susana Paredes Díaz; el secretario general Luis Rodríguez Gómez; y el director de Evaluación del Servicio Educativo. Vicente Espinoza Santillán. Se sumó además Rodolfo Valdivieso Echevarría, presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

La celebración contó también con autoridades regionales y locales, como la prefecta regional Angélica Hermosilla Díaz; el teniente alcalde Joel Arteaga Calixto (Municipalidad Provincial de Huánuco); el regidor Jhilson Gozar (Municipalidad de Pillco Marca); y el mayor PNP Eduardo Lazo Cristóbal, en representación de la Policía.

Representantes de instituciones educativas —Nataly Torero Solano (Instituto San Juan Bosco), Lesly Palomino Chávez (Instituto Fibonacci) y Carlos Enrique Aliaga Álvarez (IES Privado “Isabel La Católica”)— se unieron a decanos, docentes y estudiantes de todas las facultades en esta jornada que renovó el espíritu valdizano.

RECONOCIMIENTOS

La SUNEDU ofreció a la Unheval un reconocimiento por el compromiso de la universidad con la calidad educativa. Municipalidad Provincial de Huánuco, entregó una distinción especial por los 61 años de aporte al desarrollo regional.

Con más de seis décadas de trayectoria, la Unheval ha formado profesionales íntegros y comprometidos con el progreso del país. Hoy, la universidad honra su historia, fortalece su presente y proyecta un futuro de transformación y excelencia, reafirmando que la educación es el camino para cambiar vidas.