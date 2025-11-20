Huánuco: gestionan financiamiento para obras de agua y desagüe

El fiscal provincial, Augusto Gayoso, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha, logró que el Juzgado Colegiado de Huánuco dicte Cadena Perpetua contra Ernan Salazar por el delito de violación sexual en agravio de su hijastra de 14 años de edad.

De acuerdo con la investigación, los abusos ocurrieron en el domicilio de la víctima, desde que ella tenía apenas 6 años. En ese entonces, el padrastro, aprovechó que se encontraba solo con su hijastra, para realizarle tocamientos indebidos.

Posteriormente, en el año 2016, cuando la menor contaba con 8 años aproximadamente se dirigió al inmueble de la abuela de la agraviada, ubicado en el distrito de San Miguel de Cauri, con el objetivo de perpetrar un nuevo ataque. En esta ocasión, además de realizar tocamientos indebidos en sus partes íntimas, procedió a la violación sexual.

ABUSOS QUE NO CESABAN

La situación para la menor continuó empeorando. Al cumplir catorce años, el padrastro volvió a ultrajarla, perpetrando el último abuso en febrero de 2023. Incapaz de soportar más, la víctima escapó de su hogar, buscando protección. Tras ser ubicada, finalmente reveló a las autoridades los abusos que había padecido durante años, determinando su inmediato traslado al albergue “Casa del buen trato HOVDE” Nuevo Amanecer Juntos, en el distrito de Tomayquichwa, provincia de Ambo, a fin de garantizar su seguridad e integridad.

Durante las audiencias el Fiscal Provincial Augusto Gayoso Ramos presentó pruebas como el certificado médico legal, las declaraciones de la menor, el informe psicológico y otros elementos de convicción con el fin de establecer la responsabilidad penal del imputado con el delito atribuido, logrando la condena de cadena perpetua y la suma de S/ 50 mil soles por concepto de reparación civil.