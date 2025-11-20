Se esmeran por obras de saneamiento básico
El alcalde distrital de Amarilis, Roger Hidalgo, continúa gestionando acciones para impulsar el desarrollo de su jurisdicción. Esta vez, sostuvo una reunión en la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con su titular, Wilder Sifuentes, con el objetivo de asegurar financiamiento para obras de agua y desagüe, destrabar proyectos paralizados y viabilizar nuevas inversiones públicas que permitan modernizar el distrito.

Con la carpeta técnica en mano y propuestas concretas, Hidalgo expuso ante el ministro la urgencia de cerrar brechas de infraestructura básica que afectan a miles de familias amarilenses. La reunión se desarrolló en un clima de coordinación efectiva y compromiso mutuo.

La cita marca un nuevo hito en la actual gestión edil, que en los últimos días ha logrado importantes avances a nivel nacional. Cabe recordar que Hidalgo Panduro obtuvo recientemente el compromiso del presidente de la República, José Jerí Oré, para financiar un proyecto de 28 millones de soles destinado a fortalecer la seguridad ciudadana, convirtiendo a Amarilis en un referente de gestión proactiva en la región Huánuco.

