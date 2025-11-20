El alcalde distrital de Amarilis, Roger Hidalgo, continúa gestionando acciones para impulsar el desarrollo de su jurisdicción. Esta vez, sostuvo una reunión en la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con su titular, Wilder Sifuentes, con el objetivo de asegurar financiamiento para obras de agua y desagüe, destrabar proyectos paralizados y viabilizar nuevas inversiones públicas que permitan modernizar el distrito.

Con la carpeta técnica en mano y propuestas concretas, Hidalgo expuso ante el ministro la urgencia de cerrar brechas de infraestructura básica que afectan a miles de familias amarilenses. La reunión se desarrolló en un clima de coordinación efectiva y compromiso mutuo.

La cita marca un nuevo hito en la actual gestión edil, que en los últimos días ha logrado importantes avances a nivel nacional. Cabe recordar que Hidalgo Panduro obtuvo recientemente el compromiso del presidente de la República, José Jerí Oré, para financiar un proyecto de 28 millones de soles destinado a fortalecer la seguridad ciudadana, convirtiendo a Amarilis en un referente de gestión proactiva en la región Huánuco.