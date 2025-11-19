Caída de árbol en aula de inicial desata críticas al nuevo director regional de Educación de Huánuco

El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), continúa fortaleciendo las capacidades técnicas y productivas de emprendedores y Mipymes de diversas regiones del país mediante un ciclo de capacitaciones gratuitas programadas durante noviembre.

“Desde el Gobierno seguimos impulsando la innovación y el desarrollo productivo regional. Con estas acciones buscamos que miles de micro y pequeños empresarios mejoren sus procesos, amplíen mercados y eleven la calidad de sus productos”, destacó el ministro de la Producción, César Quispe.

TRABAJO DESCENTRALIZADO

Hasta la fecha, se han realizado más de 17 charlas especializadas en Lima, Piura, Ucayali, Arequipa, Puno y Ayacucho, en formatos presencial y virtual, facilitando el acceso de productores, asociaciones y emprendedores interesados en elevar su competitividad.

Para el cierre de noviembre, se han programado más de diez jornadas técnicas enfocadas en temas como principios generales de higiene de los alimentos, control de calidad en productos textiles artesanales, oportunidades comerciales del calzado de cuero femenino en el mercado chileno, confección de ropa para mascotas, talleres de barismo y métodos alternativos de extracción de café, así como lineamientos para crear una identidad gráfica empresarial, entre otros.

Los interesados pueden consultar el calendario completo —con fechas, horarios, temas y cadenas productivas— ingresando a la sección “Campañas y eventos” de la web oficial del Instituto Tecnológico de la Producción, donde podrán descargar la programación y elegir la actividad formativa que mejor se adapte a sus necesidades.