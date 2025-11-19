El jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco, Marco Octavio Durand Rocca, se pronunció respecto a la caída de un árbol sobre un aula de educación inicial en la institución educativa Pillko Mozo de Marabamba. El incidente generó preocupación entre los padres de familia y autoridades comunales, quienes solicitaron la presencia del nuevo director regional de Educación, Kelvin Álvarez, pero este no acudió al lugar.

“Aquí hay una negligencia de parte del director regional de Educación, Kelvin Álvarez, quien de inmediato debe remediar la situación y tomar las acciones correspondientes”, declaró Durand Rocca.

El representante de la Defensoría del Pueblo señaló que la evaluación del desempeño del titular de la DRE Huánuco corresponde al Gobierno Regional, entidad que lo designó para el cargo. En ese contexto, comparó la actual gestión con la del exdirector Magíster Inga.

SACA PECHO POR FUNCIONARIO

“Hasta donde he conocido su trabajo, era un funcionario que se adaptaba adecuadamente a las labores del sector educación. Realizaba un trabajo coordinado y simultáneo con la Defensoría del Pueblo y con el Ministerio de Educación. Nos consta que estaba completamente activo. No entendemos las razones por las que lo han cambiado”, expresó.

Añadió que sus apreciaciones no responden a simpatías personales ni políticas:

“Yo solo me remito a los hechos. Si este director, Kelvin Álvarez, supera lo que ha hecho el señor Inga Villavicencio, el cambio habría sido acertado, pero aquí estamos retrocediendo”, afirmó.

El incidente ocurrió durante la noche, debido a los fuertes vientos propios de la temporada de lluvias. La institución se ubica a solo cinco minutos de la ciudad de Huánuco. Afortunadamente, el hecho se registró fuera del horario de clases, evitando una posible tragedia que habría puesto en riesgo a niños de 3, 4 y 5 años.