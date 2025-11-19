Joven muere aplastado por la pala mecánica de un cargador frontal en Huánuco

La Dirección Regional de Agricultura (DRA) adquirió recientemente 5200 mangueras de polietileno HDPE de 32 mm x 100 metros mediante las órdenes de compra n.º 350 y n.º 351, a un costo unitario de S/ 248. Diversas voces cuestionan la operación al considerar que el precio pagado estaría por encima del valor comercial.

Según una revisión de precios realizada en comercios locales y plataformas de venta en línea, productos con las mismas especificaciones técnicas no superarían los S/ 140 por unidad.

El activista Limber Rodríguez Jara sostuvo que existiría una diferencia de S/ 108 por cada manguera adquirida, lo que representaría un presunto perjuicio económico de S/ 561,600. “La ecuación es simple: se estaría afectando a los agricultores de la región con una compra que supera en más de medio millón de soles su valor real”, señaló.

Rodríguez también cuestionó el rol de los órganos de control, al señalar que situaciones como esta evidenciarían la falta de supervisión por parte del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Huánuco, la Contraloría y las entidades responsables de investigar presuntos actos de corrupción.

Hasta el cierre de esta edición, la DRA no se ha pronunciado públicamente sobre los cuestionamientos.